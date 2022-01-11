"Basın özgürlüğü, ülkemizin itibarı ile de doğrudan ilgili"

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “Yazmanın, çizmenin, soru sormanın bile bedele bağlandığı günümüzde çalışan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum dedi.

Vargeloğlu’nun mesajı şöyle:

“Basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin korunması ve geliştirilmesi, demokratik toplum düzeninin en önemli gereklerinden biridir. Bu husus aynı zamanda, ülkemizin itibarının yükselmesiyle de doğrudan ilgilidir. Basının, yaşanan sorunları özgürce ele alabilmesi ve kamuoyunun dikkatine sunabilmesi, yapılan yanlışları azaltacaktır.

Ülke olarak temel hedefimizin, en ileri demokratik standartlara ulaşmak olduğunu bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Bu hedefe ulaşmamızda kuşkusuz basının ve gazetecilerin etkisi çok fazla olacaktır.”

