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“Basın özgürlüğü, şeffaf yönetimin yapı taşlarından”

Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir” dedi.

“Basın özgürlüğü, şeffaf yönetimin yapı taşlarından”

Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir” dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:53
“Basın özgürlüğü, şeffaf yönetimin yapı taşlarından”

Basının özgür ve tarafsız olması gerektiğine değinen Saatcı, “Farklı görüşlerin seslendirilmesine imkan sağlayan basın, toplumsal sorunları dile getirerek çok önemli bir görevi yerine getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Şeffaf, demokratik bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birisinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğunu kaydeden Saatcı, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları, toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi temel görev sayarak demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. Gazeteciler ve basın çoğulcu ve özgürlükçü demokrasinin temel unsurlarındandır. Şiddet ve hakaret içermediği sürece düşünceler ve fikirler serbestçe ifade edilebilmelidir. Gazeteciler ve basının haber verme ve denetleme başta olmak üzere, görev ve sorumluluklarını eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti zorunludur.

Bugün ülkemizde demokrasimiz gelişiyorsa, kişisel hak ve özgürlükler hususunda mesafe alınıyorsa, kamu çalışanları için kazanım elde ediliyorsa bunda tarafsız ve bağımsız basının katkısı inkâr edilemez. Bu nedenle ülkemizin sivil toplum örgütlerine, sendikalara, tarafsız ve bağımsız basına her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.” (Haber Merkezi)

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