“Basın özgürlüğü için mücadele günü”
CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, 24 Temmuz’un “halkın haber alma hakkına ve gerçek gazeteciliğe sahip çıkarak işini yapan cesur kalemlerin mücadele günü” olduğunu söyledi.
Güncel 24.07.2020, 00:10
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Türkiye’de basın özgürlüğünün ayaklar altında olduğunu savunan Akın, “Sansürün ilk kez kaldırılışını simgeleyen 24 Temmuz tarihi, gazeteciler için yadsınamayacak kadar önemlidir. Basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden söz etmek mümkün değildir” dedi.
Milletvekili Akın, “Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmesi, sadece ve sadece muhalif oldukları için tutuklanıp, yargılanması, televizyon ekranlarının karartılması baskıcı rejimlerin ürünleridir. Kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda, her koşulda, sorumlulukla toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini fedakarca yerine getiren basın emekçilerimizin mücadele gününü kutluyorum.” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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