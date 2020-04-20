Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98946
ALTIN
377.516
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6435
EURO
7.5645

Basın özgürlüğü, hava, su ve ekmek gibi temel bir ihtiyaç

Bizim kuşak, 27 Mayıs 1960 ihtilalini çocukluğunda yaşadı. Gençliğinde 12 Mart 1971’i, 12 Eylül 1980’i gördü. Tarihe “postmodern darbe” diye geçen 28 Şubat 1997’nin yakın tanığı oldu. 27 Nisan 2007’de “e-muhtıra” ile tanıştı.

Basın özgürlüğü, hava, su ve ekmek gibi temel bir ihtiyaç

Bizim kuşak, 27 Mayıs 1960 ihtilalini çocukluğunda yaşadı. Gençliğinde 12 Mart 1971’i, 12 Eylül 1980’i gördü. Tarihe “postmodern darbe” diye geçen 28 Şubat 1997’nin yakın tanığı oldu. 27 Nisan 2007’de “e-muhtıra” ile tanıştı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 22:00
Basın özgürlüğü, hava, su ve ekmek gibi temel bir ihtiyaç

Ve en son 15 Temmuz 2016’da “Fetöcü” darbe girişimi…Daha nice siyasal çalkantının, krizin, gerilimin, bunalımın içinden geçerek geldik bu günlere.

Elbette, her olağanüstü dönemde özgürlükler kısıtlandı, hak ve hukuk askıya alındı, kurunun yanı sıra yaş da yandı, insanların hâlâ içini burkan büyük acılar yaşandı.

15 Temmuz’dan sonra ise, hepimizin içini ferahlatan “Yenikapı Ruhu” ortaya çıktı. Her türlü darbe girişimine, nereden gelirse gelsin demokrasi dışı her harekete bütün bir ulus “hayır” dedi.

Ulusça yaşadığımız her zorlukta, her doğal afette bu “birlik-beraberlik ruhu” yeniden ortaya çıkıyor, ama kutuplaştırıcı dil ve gerilim politikaları nedeniyle ne yazık ki sürdürülemiyor, kalıcı olamıyor.

Bugün de, koronavirüs salgını karşısında herkes “toplumsal barış” çağrıları yapıyor, birlik-beraberlik ve kardeşlik türküleri söylüyor. Ama…Tüm ulusu kapsayıcı, kucaklayıcı bir iklim, bir türlü oluşturulamıyor.

Nitekim, İnfaz Yasası’nda yapılan değişiklikle pek çok hükümlü salıverilirken, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser, sırf gazetecilik yaptıkları için cezaevindeler.

Sırf muhalif tavrından dolayı, Fatih Portakal’ın hazırlayıp sunduğu, reyting rekorları kıran Fox TV ana haber bültenine, RTÜK tarafından üç kez durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi. Oda TV’ye yayın yasağı getirildi.

Oysa, basın özgürlüğü, tıpkı hava, su, ekmek gibi insanların temel ihtiyacıdır. Basın özgürlüğünün, dolayısıyla fikir ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasiden söz edilemez. Ve Türkiye’nin şu andaki önceliği, pandemi mücadelesi ile birlikte “ivedilikle” demokrasi ilkelerine dönmek olmalıdır.

Hava gibi, su gibi, ekmek gibi olmazsa olmazımızdır bu.

İlgili Haberler
123 kişi hayatını kaybetti
123 kişi hayatını kaybetti
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim