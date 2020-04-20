Basın özgürlüğü, hava, su ve ekmek gibi temel bir ihtiyaç

Ve en son 15 Temmuz 2016’da “Fetöcü” darbe girişimi…Daha nice siyasal çalkantının, krizin, gerilimin, bunalımın içinden geçerek geldik bu günlere.

Elbette, her olağanüstü dönemde özgürlükler kısıtlandı, hak ve hukuk askıya alındı, kurunun yanı sıra yaş da yandı, insanların hâlâ içini burkan büyük acılar yaşandı.

15 Temmuz’dan sonra ise, hepimizin içini ferahlatan “Yenikapı Ruhu” ortaya çıktı. Her türlü darbe girişimine, nereden gelirse gelsin demokrasi dışı her harekete bütün bir ulus “hayır” dedi.

Ulusça yaşadığımız her zorlukta, her doğal afette bu “birlik-beraberlik ruhu” yeniden ortaya çıkıyor, ama kutuplaştırıcı dil ve gerilim politikaları nedeniyle ne yazık ki sürdürülemiyor, kalıcı olamıyor.

Bugün de, koronavirüs salgını karşısında herkes “toplumsal barış” çağrıları yapıyor, birlik-beraberlik ve kardeşlik türküleri söylüyor. Ama…Tüm ulusu kapsayıcı, kucaklayıcı bir iklim, bir türlü oluşturulamıyor.

Nitekim, İnfaz Yasası’nda yapılan değişiklikle pek çok hükümlü salıverilirken, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser, sırf gazetecilik yaptıkları için cezaevindeler.

Sırf muhalif tavrından dolayı, Fatih Portakal’ın hazırlayıp sunduğu, reyting rekorları kıran Fox TV ana haber bültenine, RTÜK tarafından üç kez durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verildi. Oda TV’ye yayın yasağı getirildi.

Oysa, basın özgürlüğü, tıpkı hava, su, ekmek gibi insanların temel ihtiyacıdır. Basın özgürlüğünün, dolayısıyla fikir ve ifade özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasiden söz edilemez. Ve Türkiye’nin şu andaki önceliği, pandemi mücadelesi ile birlikte “ivedilikle” demokrasi ilkelerine dönmek olmalıdır.

Hava gibi, su gibi, ekmek gibi olmazsa olmazımızdır bu.