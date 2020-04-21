“Basın özgürdür, sansür edilemez”

Toplumun gözüne perde çekme işinin devşirme gazetecilere havale edildiğini, satın alınamayan gazeteciler, tv kanalları ve gazeteler üzerinde ise baskı oluşturularak açıkça Anayasa’nın çiğnendiğini kaydeden Demirer, “Bunun en sıcak örneği de RTÜK’ün Fox TV’ye vermiş olduğu cezadır. Anayasa gereği Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla görevli iken tam aksine bir tutum içerisindedir. İktidarın bu tutumunu şiddetle kınıyor, anayasanın kendisine verdiği görevleri yapmakla yükümlü olduğunu hatırlatıyoruz” dedi. (Haber Merkezi)