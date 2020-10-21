Aydın, mesajında basının milletin ortak sesi olduğuna vurgu yaptı.

Basının, iletişimin en önemli organlarından biri olduğunu belirten Selim Aydın, “Basın yayın mensupları toplumun haber alma ihtiyacını karşılamak için her türlü fedakârlığı sergilerler. Halkın haber ihtiyacını karşılayıp, vatandaşı bilinçlendirme görevini de üstlenen basın mensupları kamuoyu oluşturmanın yanında, halkın anlatım özgürlüğünün de güvencesidir. Aynı zamanda devlet yöneticileri ile vatandaş arasında köprü görevi görerek bilgi akışını sağlamaktadırlar. Vatandaşın bilinçlenmesine de vesile olarak, kamu yararı vazifesi de görmektedirler. Böyle önemli günler bir iki kutlama sözü ile dile getirilmemelidir. Cefakâr arkadaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır” dedi.

Haber alanında zor şartlarda çalışan gazetecilerin yaşam kalitelerinin arttırılması, soysal haklarının korunması özellikle devlet büyüklerinin görevi olduğunun altını çizen Selim Aydın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin demokratik anlamda gelişmesinde ciddi görevler üstlenen basın yayın kuruluşlarının doğru haber yapması demokrasimiz açısından da büyük önem arz etmektedir. Şu da bir gerçek ki, özgür, ilkeli, tarafsız bir basın ancak iyi eğitim almış, meslek ahlakına önem veren, kendi çıkarını yok sayan basın çalışanları ile mümkündür.

Türkiye Kamu Sen olarak, her zaman toplum vicdanın sesi olarak, ‘Basın, milletin ortak sesidir’ ilkesinden ayrılmadan, milletin değerlerini ön planda tutan, ilkeli ve dürüst yayıncılığı prensip edinerek kamuoyunu aydınlatmak için her ortam ve koşulda, sorumluluk duygusu içinde, büyük bir özveriyle çalışan tüm gazeteci dostların, bu anlamlı günlerini tebrik ediyor, değerli gazetecilerimize aileleri ve sevdikleri ile beraber sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyoruz.” (Haber Merkezi)