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“Basın, Milletin müşterek sesidir”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca: “Geldiğimiz noktada özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi basınımız adına gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Yerel basınımıza destek olunması ve yaşatılması için adeta can suyu niteliği taşıyan desteklerin devam etmesi büyük bir önem arz etmektedir”

“Basın, Milletin müşterek sesidir”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca: “Geldiğimiz noktada özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi basınımız adına gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Yerel basınımıza destek olunması ve yaşatılması için adeta can suyu niteliği taşıyan desteklerin devam etmesi büyük bir önem arz etmektedir”

24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:20
“Basın, Milletin müşterek sesidir”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca 24 Temmuz Basın Bayramının 111. Yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Basın, Milletin müşterek sesidir” dedi.

“Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlansa da, 111 yıl önce kaldırılan sansürün hala var olması nedeniyle TGF olarak özde ‘Basın Özgürlük ve Dayanışma Günü’ olarak anılması gerektiğini ısrarla savunmaktayız.” İfadesini kullanan Karaca, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Halkımıza doğru haber alma imkânı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları, önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı; toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün, ‘Basın, Milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır.

Bu anlamda geldiğimiz noktada özellikle yerel basınımızın karşı karşıya kaldığı var olma mücadelesi basınımız adına gelecek kaygısı taşımamıza sebep olmaktadır. Yerel basının gelişen teknoloji ve dijital medya unsuru nedeniyle yaşamaları neredeyse güçleşmiştir. Yerel basınımıza destek olunması ve yaşatılması için adeta can suyu niteliği taşıyan desteklerin devam etmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Özgürlük ve Dayanışma Gününü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.”

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