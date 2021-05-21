Basın Kartı Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Basın Kartı Yönetmeliği değişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı uzun süredir basın kartı verilmesi ve süresinin uzatılması konusunda keyfi davranmakla eleştiriliyordu. Yönetmelikte yapılan düzenlemelerde netlik olmaması aynı eleştirilerin devam edeceğine işaret etti.

Yeni düzenlemeyle, “Basın Kartı” verilecek kişilerde aranan şartlara, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmekten hüküm giymemiş olmak” ibaresi eklendi.

(Haber Merkezi)

