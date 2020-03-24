Basın İlan Kurumu’nun yerel gazetelere “destek” önlemleri 

Basın İlan Kurumu’nun resmi bik.gov.tr sitesinde alınan kararlar şöyle açıklandı:

“Basın İlan Kurumu olarak, ülkemizin etkin şekilde mücadele ettiği COVID-19 küresel salgını dolayısıyla, devletimizin ve kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde, sahada zor ve riskli şartlar altında çalışan gazetecilerimize ve yayınlarını aksatmadan sürdüren basınımıza destek olmak amacıyla, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulumuzun 23 Mart 2020 tarihli toplantısında aldığı kararları kamuoyuyla paylaşıyoruz.

1. Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin görev alanında bulunan ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı şube Müdürlüklerinin görev alanındaki merkez ve ilçelerde yayımlanan gazetelere ait nüshaların ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar ilgili Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmelerine imkân sağlanacaktır.

2. Kısa çalışma ödeneği kapsamında gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, İŞKUR Müdürlüklerinin izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir.

3. Gazetelerden ilgili mevzuat uyarınca aranılan fiili satış adedine (baskı-bayi-abone vs.) ilişkin düşüşler, 23 Mart 2020 Pazartesi tarihinden itibaren mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

4. Kurumumuz görev alanında bulunan ilan dağıtım yerlerinde en az iki gazetenin yayımlanması kaydıyla, aynı yayın yerindeki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazetelerin, aralarında yazılı olarak yaptıkları mutabakat doğrultusunda dönüşümlü yayın yapmalarına imkân sağlanacaktır. Buna ilişkin bilgilendirme ayrıca Basın İlan Kurumu Şube Müdürlükleri tarafından duyurulacaktır.

5. Gazeteci derneklerinin yapılan para yardımına ilişkin müracaat süreleri 15 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

6. Kurumumuzdan borç para almış olan gazetecilerin borç tahsil işlemleri talepleri halinde üç ay süreyle ertelenecektir.

7. Gazeteler hakkında daha önce alınan Genel Müdürlük kararlarıyla belirlenen mahsup uygulamaları 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla durdurulmuştur.

COVID-19 (Koronavirüs) salgınıyla mücadelede halkımızın doğru bilgilendirilmesi için risk alarak habercilik yapan gazetecilerimize ve basın kuruluşlarımıza aldığımız kararlarla destek olmaya çalıştığımız bu süreçte, sahada haber peşinde koşan gazetecilerimize görevlerinde kolaylık diliyor, acil haber kadroları dışında basın mensuplarımızın da gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları için aldığımız destek kararları doğrultusunda duyarlılık bekliyoruz.

Hayatımız ve toplumsal sağlığımız için özveriyle çalışan sağlık personelimiz başta olmak üzere, COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde fedakarca gayret gösteren tüm görevlilerimize ve alınan kararlara riayet ederek duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz.” (Haber Merkezi)

