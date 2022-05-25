Basın İlan Kurumu’nun kamuya ve yerel yönetimlere uyarısı: “İHALEYİ İLANSIZ YAPAN KURUMLAR SUÇ İŞLİYOR”
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İl-keler” başlıklı 5. Maddesinin 1. fıkrasında, “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” ifadesi yer alıyor.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 5 Eylül 2019 tarihinde bir genelge yayınlayarak, “Doğrudan Temin” usulünün genel bir ihale yöntemi olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekmiş, mal ve hizmet alımlarının bölünmemesi, ihalelerin resmi ilan olarak duyurulması suretiyle, şeffaflığın ve rekabetin sağlanması uyarısında bulunmuştu. Vali Çiftçi, bu genelgesini 9 Mart 2021 tarihinde tekrarlamıştı.
Bu konuda yeni bir uyarı da, Basın İlan Kurumu’ndan geldi. Kurum, resmi ilanlarını sosyal medya hesaplarından yayınlayan Kırıkkale’nin Çerikli Belediyesi’ni yazılı olarak uyardı. BİK, yasanın öngördüğü rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve kamu menfaatinin en üst seviyede sağlanabilmesi için, ilanların Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlatılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.
(Haber Merkezi)
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