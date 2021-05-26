Son Dakika

Basın İlan Kurumu’nda Vali Çiftçi’ye brifing

Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, Vali Mustafa Çiftçi’ye Çorum ve bağlı il Yozgat’taki yerel gazeteler hakkında brifing verdi. 

Güncel 26.05.2021, 23:46
5
Basın İlan Kurumu’nda Vali Çiftçi’ye brifing

Vali Çiftçi’nin ziyaretine Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç de katıldı. 
BİK Şube Müdürü Abdullah Güler, Vali Çiftçi’ye Kurum’un yapısı, çalışmaları, Çorum ve Yozgat’taki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazeteler hakkında bilgilendirmede bulunurken, pandemi sürecinde sağlanan destekler ve eğitim çalışmaları ile ilgili olarak da bilgiler verdi.

(Haber Merkezi) 
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
12°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@