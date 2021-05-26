Basın İlan Kurumu’nda Vali Çiftçi’ye brifing

Vali Çiftçi’nin ziyaretine Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç de katıldı.

BİK Şube Müdürü Abdullah Güler, Vali Çiftçi’ye Kurum’un yapısı, çalışmaları, Çorum ve Yozgat’taki resmi ilan yayınlama hakkını haiz gazeteler hakkında bilgilendirmede bulunurken, pandemi sürecinde sağlanan destekler ve eğitim çalışmaları ile ilgili olarak da bilgiler verdi.

(Haber Merkezi)

