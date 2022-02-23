Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri belli oldu
Basın İlan Kurumu 31. Dönem Genel Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi yapıldı.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlük Binasında başlayan, Basın, Hükumet ve Tarafsızlar grubundan Genel Kurul üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin seçimi gerçekleştirildi.
31.Dönem Genel Kurulu görev süresince;
Yönetim Kurulu üyeliklerine; Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi – Çorum Hâkimiyet Gazetesi Sahibi Şevket ERZEN, Medya İşçileri Sendikası Üyesi Ümit SÖNMEZ, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe SÖZEN, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ, TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad VAROL, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem ÖZEN.
Denetleme Asil üyeliklere; İstanbul Gazetesi Sahibi Baturhan Koçak, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir AVŞAR, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN,
Yedek üyeliklere ise; Medya İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sezai BALLI, Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman KÖSE, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis PERU seçilmiştir.
Genel Kurulun ardından yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında, BİK Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Edibe Sözen seçilmiştir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Galatasaray
|26
|32
|14. Antalyaspor
|26
|31
|15. Kasımpaşa
|26
|29
|16. Göztepe
|26
|28
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|25
|49
|3. Erzurumspor
|25
|44
|4. Bandırmaspor
|25
|43
|5. İstanbulspor
|24
|42
|6. Eyüpspor
|24
|42
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|25
|34
|10. Manisa Futbol Kulübü
|25
|33
|11. Tuzlaspor
|23
|31
|12. Keçiörengücü
|24
|31
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|25
|29
|15. Kocaelispor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|25
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|25
|46
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|24
|38
|8. Athletic Bilbao
|25
|37
|9. Celta Vigo
|25
|32
|10. Osasuna
|25
|32
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|24
|26
|17. Granada
|25
|24
|18. Cadiz
|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|25
|15