Basın İlan Kurumu-PTT arasında kargo anlaşması

Yapılan sözleşmeye göre; gazetelerin söz konusu indirimden yararlanabilmesi için kargonun gönderileceği ildeki Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüğünün müşteri kodunu, bulundukları yerlerdeki PTT şubelerine bildirmesi yeterli olacak.

28 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe konulan sözleşmeyle, Basın İlan Kurumu’nun www.bik.gov.tr ve www.ilan.gov.tr internet sitelerinde yer alan süreli yayınlar listesindeki resmi ilan yayınıyla alakalı gazetelerin, Basın İlan Kurumu gönderilerindeki kargo giderlerinde önemli bir tasarrufta bulunmalarına imkan sağlanmış oluyor. (Haber Merkezi)