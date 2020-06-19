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Basın İlan Kurumu, Çorum’a yeniden şube açacak

Geçtiğimiz Temmuz ayında kapanan Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi’nin yeniden açılması gündeme geldi.

Güncel 19.06.2020, 00:50
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Basın İlan Kurumu, Çorum’a yeniden şube açacak

Basın İlan Kurumu bünyesinde, bazı illere şubeler açılmaya başlanması üzerine, Çorum’da BİK Şubesi’nin yeniden açılması için de girişime geçildi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen ile Cemiyet Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek, BİK Şubesi için yer temini konusunda yardımını istediler.

Valilik ek binasının 9. katında gerekli yeri sağlayan Vali Çiftçi, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ile telefon görüşmesi yaparak, şube için desteğini bildirdi.

Vali Çiftçi, görüşmeden sonra, Genel Müdür Duran’ın da konuya sıcak baktığını belirterek, ülke genelinde önemli bir yere sahip olan Çorum yerel basınına daha iyi hizmet verilmesini sağlama noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

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