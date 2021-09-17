Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi’nin kutlaması

Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi, kutlama mesajı yayınladı.

BİK Şube Müdürü Osman Bolluk ile Şube personeli Mahmut Fehmi Dolmacı, Yavuz Durali ve Emine Dolmacı’nın imzalarını taşıyan mesaj şöyle:

“Yayın hayatına başladığı günden bugüne, Türk basınına sundukları değerli katkılar için Çorum Haber gazetesinin tüm yönetici ve çalışanlarını, faaliyetlerine başlamalarının 37. yılı münasebetiyle kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)

