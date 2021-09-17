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Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi’nin kutlaması
Güncel 17.09.2021, 21:07
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Basın İlan Kurumu Çorum Şubesi, kutlama mesajı yayınladı.
BİK Şube Müdürü Osman Bolluk ile Şube personeli Mahmut Fehmi Dolmacı, Yavuz Durali ve Emine Dolmacı’nın imzalarını taşıyan mesaj şöyle:
“Yayın hayatına başladığı günden bugüne, Türk basınına sundukları değerli katkılar için Çorum Haber gazetesinin tüm yönetici ve çalışanlarını, faaliyetlerine başlamalarının 37. yılı münasebetiyle kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.” (Haber Merkezi)
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