Basın hem çağrıldı hem de alınmadı

Fotoğrafta, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, iftar programı öncesi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyareti sırasında görülüyor.
23 Mayıs 2019 Perşembe 23:44
Son Güncelleme: 23.05.2019 23:51
Türkiye Halk Bankası’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeği önceki gün Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilirken, gerek Halkbank Çorum Bölge Koordinatörlüğü gerekse de Çorum TSO, programı izlemek üzere basın mensuplarını davet etti. Ancak, bankanın Genel Merkez İletişim Birimi tarafından arkadaşlarımız programa alınmadı. Çok sayıda iş insanı, bürokrat ve siyasetçinin katıldığı, Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan’ın da bir konuşma yaptığı programın haberini basına kapalı olması nedeniyle veremiyoruz.