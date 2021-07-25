“Basın, haber alma ihtiyacımıza cevap veren et etkili araçlardan”

“Demokratik ve şeffaf bir toplum olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basın, haber alma ihtiyacımızın en etkili araçlarından biri olmuştur.

Basın ve yayın kuruluşlarımız, gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki gelişmeleri doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak toplumu aydınlatmak gibi büyük bir görev ve sorumluluğu üstlenmişlerdir. Basın mensuplarımız üstlendiği bu önemli görevi, toplum ile devlet arasında köprü olarak, zor şartlar altında büyük bir fedakârlık içerisinde yapmaktadırlar.

Her zaman büyük bir özveri ile çalışarak hayattan haberdar olmamızı sağlayan yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu günler temenni ediyorum.” (Haber Merkezi)

