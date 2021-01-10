“Basın, gündeme taşıdığı konularla Çorum’un gelişmesine katkı sağlıyor”

Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında; “Büyük fedakarlıklarla zor şartlar altında çalışarak, günün her saatinde haber peşinde koşan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.” dediler.