“Basın, gündeme taşıdığı konularla Çorum’un gelişmesine katkı sağlıyor”
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladılar. Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında, başta Çorum yerel basını olmak üzere tüm Türkiye’de halkın haber alma özgürlüğünü yerine getirmek üzere emek harcayan basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.
Güncel 10.01.2021, 18:34
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Karadaş ve Başaranhıncal mesajlarında; “Büyük fedakarlıklarla zor şartlar altında çalışarak, günün her saatinde haber peşinde koşan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınmasına gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz.” dediler.
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