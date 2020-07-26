"Basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsuru"

Haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında geldiğini anlatan Bayrak, basının özgürlüğü demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli bir olgu olduğunu dile getirdi. Halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının, görevlerini yerine getirirken; meslek ilkelerini ve etiğini gözetmesinin de son derece önemli olduğunu ifade eden Bayrak, “Çorum’un ve tüm her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların büyük katkı sağladığına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta ilimizde faaliyet gösteren yerel gazete ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)