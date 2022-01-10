“Basın demokrasinin yapı taşlarından biri”

AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Basının demokrasiye işlerlik kazandıran temel yapı taşlarından birisi olduğunu kaydeden Ceylan, “Demokrasilerin vazgeçilmez unsularından ve devlet ile kamuoyu arasındaki kesintisiz iletişimi sağlayan basın yayın organları, dürüst ve özverili gazeteciler sayesinde ayakta kalmakta ve toplumun güvenine layık olmaktadır. Bu yüzden toplumların haber alma hakkını elde etmesi için her koşulda canla başla çalışan gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir etmemek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu konjonktürel durum nedeniyle gazetecilik mesleğinin hem zor hem de çok hassas çizgiler üzerinde yürütülmesi gereken önemli bir meslek olduğuna değinen Ceylan, şunları kaydetti:

“Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek, uzun çalışma saatlerini ve zorlu çalışma koşullarını önemsemeden basın yayın kuruluşlarında fedakârca çalışarak, gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan başta Çorum Basın Mensupları olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal edenleri rahmetle anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)

