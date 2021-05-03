“Basın, demokrasinin vazgeçilmez mihenk taşı”

Basının çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel öğelerinden biri olduğunun altını çizen İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Hakikatleri doğru ve tarafsız aktararak her türlü olayla ilgili halkı objektif bir şekilde bilgilendiren gazeteciler ve basın yayın organları demokrasimizin vazgeçilmez mihenk taşıdır. Basınımız haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumluluklarını özverili bir şekilde icra etmektedir." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin kendi haklarının yanında, meslek ilkelerini ve etik değerleri her koşulda gözetmelerinin, basın yayın organlarının itibarını, saygınlığını ve güvenilirliğini artıracağını ifade eden, İl Başkanı Ahlatcı: "Bu nedenle gazetecilerin, sorumluluk bilincini, görev anlayışını ve etik değerleri her şeyin üstünde tutacağına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ile kalkınmasına, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanlarımızın “Dünya Basın Özgürlüğü Gününü” kutlar, tüm basın çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.