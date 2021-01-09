“Basın, demokrasinin temel unsurlarından”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’nın yayınladığı mesaj şöyle:

“Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir. Gazetecilik mesleğini ifa eden değerli basın mensupları sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden, ilkeli ve dürüst gazeteciliği kendine ilke/şiar edinmiş değerli basın mensuplarımıza mesleklerinde başarılar ve esenlikler diliyorum.” (Haber Merkezi)