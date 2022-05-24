“Başıboş köpekler arttı, insanlar sabah namazına gidemez oldu”
Sahipsiz köpeklerin, Belediye veterinerlerinin kontrolü altında kentte serbestçe dolaşmaları, hayvansever Çorum halkı tarafından anlayışla karşılanıyor. Hatta pek çok esnaf, köpekleri elleriyle besliyor. Yine duyarlı kadınlardan, düzenli olarak köpekleri besleme çabasında olanlar takdirle izleniyor.
Ne var ki, çevre köylerden, kasabalardan köpeklerin topluca getirilip kente bırakılması başta olmak üzere, köpek popülasyonunun kontrolden çıkmasına yolaçan faktörler nedeniyle, başıboş köpekler ciddi bir sorun haline geldi. Nitekim, köpekler tarafından kovalanan gençlerin, çocukların düşüp yaralandıklarına sık sık tanık olunuyor.
CHP’nin önceki dönem il başkanlarından, emekli Bağ-Kur Müdürü Hasan Suvacı da, kendisine çokça iletilen, hatta tanık da olduğu bir başka şikayeti ÇORUM HABER okurlarıyla paylaştı. Suvacı, sabah namazı için camiye gitmek isteyen insanların, başıboş köpekler yüzünden büyük sıkıntı çektiklerini, bu sorunun neredeyse “caydırıcı” olmaya başladığını ifade etti.
Belediye’nin bu konudaki hassasiyetini yakından izlediğini belirten Hasan Suvacı, “Köpekler, kediler, hayatı paylaştığımız can yoldaşlarımız. Ama, sayılarının artması da kent yaşamı açısından olumsuzluklar yaratıyor. Veteriner kontrolü altındakiler saldırgan olmuyor, ama bir de dışarıdan getirilip bırakılanlar var. Bu hayvanların toplanıp hayvan barınağına alınmaları ve kısırlaştırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben de hayvanları seviyorum, ama çocukların, gençlerin, kadınların, diğer tüm insanlarının güvenliğini riske sokmayacak şekilde, kontrol altında olmaları koşuluyla.” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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