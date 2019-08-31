Başı dönen kişi düşüp yaralandı

Çorum’da merdivende başı dönen kişi düşerek yaralandı. Alınan bilgiye göre Çorum’un Bayat İlçesi’ne bağlı Sağpazar Köyü’nde ikamet eden H.Ç (77) isimli yaşlı adam evinin iki metre yüksekliğindeki merdivenden başının dönmesi sonucu düşerek yaralandı.

Yaşlı adam olay yerine gelen sağlık görevlilerince Bayat Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

Öte yandan merkez ve ilçelerde de çok sayıda düşerek yaralanma olayı yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde S.K isimli kişi yüksekten düşme neticesi yaralanarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ayrıca Yavruturna Mahallesi’nde S.K isimli kişi de alkollü olması sebebi ile ayağının takılıp cam üzerine düşmesi sonucu kolundan hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandı.

Sungurlu Fatih Mahallesi’nde S.A isimli kişi otobüs durağında beklerken başının dönmesi sonucu yere düşerek yaralanırken, Hacettepe Mahallesi’nde ise M.E.T isimli çocuk kullandığı bisikletten düşerek yaralandı. Merkez Boğabağı köyünde S.B.(53) traktör römorkundayken başının dönmesi sonucu; Sungurlu Aşağıfındıklı Köyü’nde E.K (14) oyun oynarken düşmesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu.

Oğuzlar Birtatlı Mahallesi’nde H.U isimli kişi ikametindeki merdivenden düşerek yaralandı. Yaralı ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Merkez Gülabibey Mahallesi’nde A.A.I.A isimli kişi dengesini kaybederek düşünce yaralandı. (Haber Merkezi)