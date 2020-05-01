Başhekim Sezikli laborantları kutladı

Laborantlar Günü kapsamında hastane yöneticileriyle birlikte yaptığı ziyarette tüm laborantların gününü kutlayan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli çalışmalarla ilgili de bilgi aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sağlık sektöründe riskin yüksek olduğunu hatırlatarak bu konuda laborantların da tüm zorluklara rağmen çalışmalarını büyük bir fedakarlıkla sürdürdüğünü belirten Sezikli, hastalara doğru tanı konulmasında laborantlar önemli bir görevi yerine getiriyor. Bu zor zor günlerde özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvarı çalışanları da destek ve ziyaretinden dolayı Başhekim Sezikli ve beraberindeki hastane yöneticilerine teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)