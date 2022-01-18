Başhekim Doç.Dr. Sinan Zehir’e kutlama ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve İl sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. (Haber Merkezi)

