Başarıyla sundular

Geçtiğimiz Cuma günü Hürriyet Meydanı’nda Mehter ve halkoyunları ekiplerinin gösterileri ile başlayan 36 Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Parkı ile Fuar alanında düzenlenen tüm etkinliklerin sunumunu başarı ile yapan Meltem & Uğur Çınar çifti takdir topladı.

Radyoculuk alanında 22 yılı geride bırakan, geçtiğimiz yıllarda Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün (BYEGM), düzenlediği Yerel Medya Özendirme Yarışması’ndan iki ödül birden kazanan, ayrıca Nevşehir’in Hacı Bektaş İlçesi’nde her yıl düzenlenen Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma törenlerinin de bir çok kez sunuculuğunu yapan ikili, Hitit Fuar ve Festivali’nde de 15 yılı geride bırakmış oldu.

(Volkan SINAYUÇ)