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Başarıya ödül

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde koruma ve bakım altında bulunan Nazlı Gül için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküller Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazanması nedeniyle bir kahvaltı programı düzenlendi.

Başarıya ödül

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde koruma ve bakım altında bulunan Nazlı Gül için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküller Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazanması nedeniyle bir kahvaltı programı düzenlendi.

06 Eylül 2019 Cuma 00:34
Başarıya ödül

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde koruma ve bakım altında bulunan Nazlı Gül için, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküller Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü kazanması nedeniyle bir kahvaltı programı düzenlendi.

Programa Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Kübra Yılmaz ile koruma ve bakım altında bulunan diğer çocuklar katıldı.

Devletin sunduğu imkânlar ve bu imkânları değerlendirip çok çalışarak üniversiteyi kazandığını söyleyen Nazlı Gül, bu durumun diğer arkadaşlarına örnek olması gerektiğini söyledi.  (Haber Merkezi)

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