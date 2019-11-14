“Başarıya ancak disiplinli bir çalışma ile ulaşılabilir”

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Müdür Baş Yardımcısı İsmail Boylu ve Rehber Öğretmenleri İlknur Topuz ve İhsan Akdamalı koordinatörlüğünde Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni ziyaret etti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, gelen öğrenci grubuna fakültenin bölümlerini tanıtarak, mühendislik mesleğinden bahsetti.

Üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere tercihlerinde yardımcı olmak ve öğrencilerin motivasyonunu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen gezi programında, ilk olarak fakülte laboratuvarları gezdirilerek, yapılan çalışmalar, araştırma olanakları ve mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabileceklerine dair bilgiler verildi.

Dekan Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, farkındalık yaratarak bilinçlendirme amacıyla gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin önemine vurgu yaparak, kısa ve uzun vadede hedeflerinin olması gerektiğini, disiplinli bir çalışma ile ancak başarıya ulaşabileceklerini, ülkeye ve tüm insanlığa faydalı bir birey olma yolunda kendilerini geliştirebileceklerini belirtti.

(Haber Merkezi)