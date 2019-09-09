Vali Mustafa Çiftçi, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlaması ve İlköğretim Haftası nedeniyle Ziya Gökalp İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene katıldı.

Burada yaptığı konuşmada; yeni öğretim yılının öğrenci, öğretmen veli ve tüm paydaşlara hayırlı olmasın dileğinde bulunan Vali Çiftçi, 452 okulda 90.890 öğrenci ile eğitime start verildiğini dile getirdi.

Geleceğin teminatı öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek, geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkanların seferber edilmesi gerektiğini anlatan Vali Çiftçi, “Öğrencilere öğrenmeyi sevdirelim. Bizim inancımız beşikten mezara kadar öğrenmeyi teşvik ediyor. Bilmeliyiz ki günümüzde öğrendiğimiz şeylerin eskime süresi tek haneli rakamlara gerilemiştir” dedi.

Günümüzde eğitimin sadece okullarla sınırlı olmadığını, çevre, aile, arkadaş ortamı ve internetin öğrenmeye katkı sağladığını belirten Vali Çiftçi, tüm bu etkenlere rağmen eğitimin tek temel merkezinin okullar olduğunu anlattı. İnternetten alınan bilgilerin nasıl güvenli olduğu ve nerelerde kullanılabileceğinin yine okulda öğretildiğini anlatan Vali Çiftçi, okulda öğretilenlerin sosyal hayatta da desteklenmesi ve büyüklerin çocuklara her zaman örnek olması gerektiğini anlattı. Vali Çiftçi, “Bizi başka milletlerden üstün kılan özellikleri geliştirmeli ve öğretmeliyiz. Çocuklara karşı önce haklarının olduğunu değil vazifelerinin de bulunduğunu öğretmeliyiz. Öğrencileri takip edelim okula gelip gelmediğini, arkadaş ortamını derslerine çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Başarısız öğrenci yoktur takip edilmeyen öğrenciler vardır. Çalışmadan bedelini ödemeden bir yere gelmek mümkün değil. Öğrencilerin iyi birer insan ve topluma karşı iyi bir vatandaş olmaları gerekiyor” dedi. (Erkan BAYATLI)