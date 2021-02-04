“Başarının sırrı istikrardır”

Ziyarette başkanlar adına açıklamalarda bulunan Saatcı, “Öncelikle Ak Parti Çorum İl yönetiminde il başkanı, merkez ilçe başkanı, gençlik kolları başkanlıklarına seçilen başkanları ve ekiplerini tebrik ediyor, ülkemize ve şehrimize hayırlı hizmetlere vesile olmalarını diliyoruz. İstikrar başarının anahtarıdır. İstikrar varsa başarı anahtarıdır. Başkanlar uzun yıllardan beri tanıdığımız, bildiğimiz, sivil toplum örgütleri olarak yakinen tanıdığımız, Çorum sevdalısı kişilerdir. Birlikte ülkemiz, milletimiz, şehrimiz adına güzel ve verimli çalışmalar yapacağımızdan eminiz. Çorum Memur-Sen'e bağlı şube başkanları olarak; ülkemize, milletimize hizmet eden, verdikleri hizmetlerde özveri ve fedakârlığı ön planda tutan, herkese teşekkür ediyor, minnetlerimizi ifade ediyoruz. Ülkemizi ve milletimizi karşılıksız seviyoruz. Sendikacılığı ülkemizin huzur ve güvenini kaçırmayacak, masum insanları sıkıntıya sokmayacak ilkeyle yapmaya çalışıyoruz. Çalışanlarımızın haklarını aramak, kazanım sağlamak için mücadele ederken ülke sevdamızı göz ardı etmiyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, istiklal ve istikbaline karşı yapılan Gezi olayları, 17-25 Aralık kalkışması ve 15 Temmuz gibi haince kalkışmalara karşı devletimizin ve milletimizin yanında hep dik durduk, dik durmaya devam ediyoruz. Şah Fırat Operasyonu, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonu/Afrin Harekâtı, Pençe Harekâtı, Barış Pınarı Harekâtı ve Libya Tezkeresi vb. ülkemizin ve istiklali, istikbali ve bağımsızlığı için kaçınılmaz olan bütün operasyonları desteledik desteklemeye devam edeceğiz. Bu konuda ödenecek bir bedel varsa ödemeye hazır olduğumuzu dost ve düşman herkesin bilmesini istiyoruz. Bizler kamu çalışanlarının hakkını almak için mücadele verirken, vatandaşlarımızı sıkıntıya sokmadan yetkili olan kişilerle muhatap olarak, eylemlerimizle kamuoyu oluşturarak kazanım elde etmeye çalışıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın can güvenliğine, huzuruna ve güvenine kast edecek hiçbir hareketin içinde olmadığımız, olmayacağımız gibi vatandaşlarımızı hiçe sayan bir anlayışla, üzüm yemekten ziyade bağcıyı dövmeye niyetlenenlere karşı olduğumuzun kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Hizmet ve kazanım sendikacılığının öncüsü olan Memur-Sen'e bağlı hizmet kolları bugüne kadar üzüm yeme maksatlı sendikacılık yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Hiçbir kesim bizleri bu ülke vatandaşının güvenliğine kast edenlerin yanında görmemiştir, görmeyecektir.

Ak Parti Çorum yönetiminde görev alan tüm başkanlara ve ekiplerine tekrar hayırlı olsun derken, ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz adına yapılacak her türlü faydalı ve hayırlı güzel çalışmalarda sonuna kadar destek vereceğimizin bilinmesini istiyor. Başarılar diliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)