“Başarılı olunca kendileri yaptı, başarısız olunca dış güçler”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Son döneme bir bakın döviz ve altın fiyatları bir günde %30 arttı ardından azaldı bu normal bir gidişat olamaz. 24 saatte %60’lık bir dalgalanmayı hiçbir ekonomi kaldıramaz. Başarıyı da, başarısızlıkları her seferinde başkalarına fatura etmeyi de adet edindiler” diyerek, ne olursa olsun olup bitenlerin faturasını her zaman milletin ödediğini söyledi.

Gündeme ilişkin bir açıklama yapan Cıdık, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve geçim sıkıntısı, işsizlik ve tüm bunlara bağlı olarak bir öngörülemezlik yaşandığını dile getirdi. Beklentinin tüketici için başka, üretici için başka, yatırımı düşenler için başka olduğunu belirten Cıdık, “Diğer tüm illerimizde olduğu gibi Çorum'da da insanımızın canını yakmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Öngörülemez günleri birlikte aşacaklarını, Türkiye'nin sağlıklı, kararlı ve kendinden emin bir şekilde yola devam edeceği günleri birlikte tesis edeceklerini kaydeden SP İl Başkanı Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ülkemizin pek çok problemi, insanımızın birçok sıkıntıları, gündemde de epey sıcak başlıklar var. Bu bizi şaşkına çeviriyor, yarın ne olacağını, öbür günün ne getireceğini, iktidarın hangi adımı atacağını bir türlü tahmin edemiyoruz.

Ancak Sn. Cumhurbaşkanı'nın Pazartesi günü kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler gündemin en sıcak başlığı haline geldi.

İnsanımız, hakikaten yüksek tansiyonlu gündemden yoruldu, bıktı ve usandı. Bu tip hadiselerle ne karşılaşmayı ne de boğuşmayı arzu ediyor.

7'den 77'ye her vatandaşımızın gözü kulağı kim ne dedi, şu kurum ne açıkladı, bugün neye zam geldi, döviz indi mi çıktı mı; bu haberlerde.

Hatırlayalım, biz böylesine günleri en son 2001 yılında yaşamıştık.

20 yıl sonra, dönüp dolaşıp geldiğimiz nokta; 2001 krizi günlerinin ve aynı gündemlerin adeta 2021 yılında tekerrür etmesidir.

Hakikaten; insanlar artık bırakın yarınını, bir saat sonrasını bile öngöremez haldedir.

Bugünden yarına, hatta sabahtan akşama değişen gündem ve politikalar, en ufak karar alımını dahi herkes için zorlaştırmaktadır.

Çok açık ve net anlaşılıyor ki; iktidar ne yaptığını, niçin yaptığını ve nasıl yaptığını bilmiyor.

Düne kadar sizin yanlışta ısrarınız yüzünden elinde avucunda kalan 3-5 kuruşu koruyabilmek için millet dolar aldı, altın aldı.

Şimdi ani bir karar değişikliği ile milletin elinde, avucunda olan ne varsa birkaç saatte eriyip gitti.

Birileri dolar yükselirken de düşerken de kâr ederken; milletimiz ise hem yükselirken hem düşerken zarar ediyor.” (Haber Merkezi)