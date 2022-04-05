“Başarılı okullardan artık eser kalmadı”

“Öğretmeninin kafasına poşet geçirmeyi erdem sayan gençliğimize mi yanalım yoksa eğitim ortamlarında olmaması gereken profillerin okullarımızda yer buluyor olmasına mı? Parasız, kamusal eğitimi bitirme sevdasının okullarımızı ve gençliğimizi getirdiği durum ortada iken sözümüzü kime söyleyelim, öfkemizi kime kusalım?” diyen Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Sormak istiyoruz; Çorum’da başarısıyla övündüğümüz, çocuklarımızı kayıt yaptırmak için sıraya girdiğimiz okullarımızın hangisinden eser bıraktınız? Bu okullarımızı liyakatsiz yönetici atamaları ile haksız öğretmen sürgünleri ve yıldırma politikaları ile ödeneksiz bırakarak, ucube öğretmen ataması ve sözlü sınavlarıyla tacize, tecavüze, başarısızlığa, şiddete teslim edenler geldiğimiz noktadan memnun musunuz?

Sormak istiyoruz; okullarımız silahların gölgesinde kalmış iken, okullarda yaşandığı iddia edilen taciz söylentileri ortada iken ne yaptınız, hangi sorumluluğu üstlendiniz? Velilerin okul basmasına, artık tükenme noktasında bıraktığınız eğitim emekçilerinin hedef alınmasına, güzide devlet okullarımızın hedefe konulmasına neden sessiz kalıyorsunuz?

Sormak istiyoruz; bu ülkede soruşturma açmakla, yürütmekle ve suçluları tespit edip yargılayıp gerekli cezaları vermekle mükellef kurumlar okul müdürlükleri ve öğretmenler midir?

Sormak istiyoruz; kıyıda köşede kalmış görevini layıkıyla yapmaya çalışan devlet kurumlarımızın yıpranmasından, bilinçli ve örgütlü olarak itibarsızlaştırılmasından kimler kazanç elde edecek, kimler kaybedecektir?

Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak başta Çorum Valiliği olmak üzere, eğitim ortamlarında gördüğümüz sorunları kendisine ilettiğimiz halde bu sorunları hasıraltı eden, defaten istediğimiz randevu taleplerimizi karşılıksız bırakan, çözüm önerilerimize kayıtsız kalan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü göreve çağırıyoruz. Okullarımızı kuşatan bu kirliliğin, bu başıboş ve bozuk düzenin artık son bulmasını istiyoruz. Gereken önlemler alınsın, suçlular tespit edilip hesabı sorulsun istiyoruz.

Çocuklarımızın güvenli ortamlarda eğitim haklarını kullanabilmelerinin önündeki tüm engelleri birlikte kaldıralım. Okullarımızın barışın, güzelliğin, özgürlüğün, hoşgörü ve eşitliğin hakim olduğu kurumlar olması için birlikte çalışalım. Bu kötülüğü biz başlatmadık ama hep beraber bitirelim.” (Haber Merkezi)

