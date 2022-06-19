Başarılı öğrenci avukatlığa ilk adımını attı 

Av. Kasım Aksoy’un sahibi olduğu Aksoy Hukuk bürosunda stajyer olarak mesleğe ilk adımını atan Can Aşkın, ilköğrenim, ortaöğrenim ve lise eğitimini Çorum'da tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yüksek Onur Öğrencisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. (Haber Merkezi)

