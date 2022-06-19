Başarılı öğrenci avukatlığa ilk adımını attı
Can Aşkın, Aksoy Hukuk Bürosunda düzenlenen tören ile avukatlığa ilk adımını attı.
Güncel 19.06.2022, 17:27
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Av. Kasım Aksoy’un sahibi olduğu Aksoy Hukuk bürosunda stajyer olarak mesleğe ilk adımını atan Can Aşkın, ilköğrenim, ortaöğrenim ve lise eğitimini Çorum'da tamamladıktan sonra İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Yüksek Onur Öğrencisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştı. (Haber Merkezi)
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