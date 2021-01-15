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Başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi

Güncel 15.01.2021, 20:02
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Başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi

3.Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi’nin ödülleri sahiplerini buldu. İş Sanat Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılan, ana sponsorluğunu Arnica’nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen zirvede, iş hayatında ve sosyal sorumluluk alanlarında başarılı kadın girişimcilere 25 kategoride ödül verildi.


(Haber Merkezi)
 

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