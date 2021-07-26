“Başarılı bir dört yılı geride bıraktık”

Adaletli, dürüst, ilkeli bir dört yıl geçirdiklerini kaydeden Kaya, gerek makine-ekipman desteklerinde, gerekse de süt alımlarında tüm köylerin aynı hizmeti aldığını dile getirdi.

Daha önce 100 ton sütün toplandığı Çorum’da şuan 200-225 ton süt toplanıldığını, bu miktarı 500 tona çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Kaya, Ramazan ve Kurban bayramlarında Türkiye’nin pek çok ilinde süt toplanmazken, Çorum’da herhangi bir sıkıntı yaşanmadan süt toplandığını söyledi. Kaya, “En büyük hassasiyetimiz, üreticilerimizin elindeki sütü alıp gününde parasını ödemektir” dedi.

Ankara yolu üzerinde 17 dönümlük bir arsa aldıklarını, bunun 4 bin metrekaresinin inşaat alanı olduğunun bilgisini veren Kaya, burada süt toplama merkezi, yöresel ürün teşhir mağazası ve tarım marketin hizmet vereceğini bildirdi.

6 Ağustos’ta Çorum’a gelecek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pekdemirli’ye hazırladıkları bir dosyayı sunacaklarını söyleyen Kaya, genel kurula katılanlara teşekkür etti.

Yılmaz Kaya, yeniden birlik başkanlığına seçilirken, kendisini bu göreve layık görüp seçen yetiştiricilerin güvenini boşa çıkarmamak için var gücüyle çalışacağını da dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

