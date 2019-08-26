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“Başarıların devamı için mücadele ruhu yeniden canlandırılmalı”

Vali Mustafa Çiftçi, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında milletin tarihinin en büyük zaferlerinden birini 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te kazandığını ifade etti.

“Başarıların devamı için mücadele ruhu yeniden canlandırılmalı”

Vali Mustafa Çiftçi, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında milletin tarihinin en büyük zaferlerinden birini 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te kazandığını ifade etti.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 21:58
“Başarıların devamı için mücadele ruhu yeniden canlandırılmalı”

Malazgirt Zaferi’yle Doğu Roma İmparatorluğu’nun çektiği seti yıkan milletin, önce Anadolu Selçuklu Devletini, daha sonra da üç kıta ve yedi denize hükmeden Devleti Âlî’yi kurup, tarihteki şanlı yerini aldığını belirten Vali Çiftçi, üzerinde beyaz elbisesiyle büyük bir teslimiyet ve tevekkül içinde ordusunun başında en önde savaşan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın, bilgi, beceri, yetenek ve üstün komutanlık vasıflarıyla Anadolu’nun kıyamete kadar Türk yurdu olmasının yolunu açtığını ifade etti.

“Bizler; Malazgirt’te iki yüz bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkan ve bu zaferi bize armağan eden Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Kardeşlik ve adalet esası üzerine kurduğumuz medeniyetimiz ile kazandığımız başarıların altında, ulvî gayelere ulaşmak için karşılıklı sevgi ve saygıyı yayıp, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık ruhu ile mücadele etmemiz yatmaktadır” diyen Vali Mustafa Çiftçi, Askeri, siyasi, dini, kültürel ve estetik sahada büyük bir iftihar ile anılan mâzinin, gelecekte de ihya edilmesi, aynı fedakârlık duygusu içinde mücadele ruhunun yeniden canlandırılması gerektiğini söyledi. Vali Çiftçi, “İnancımızın yüklediği sorumluluk ve tarihimizden aldığımız ilham ile bugünün sıkıntılarından kurtulup, dünya milletler ailesi arasında daha iddialı bir şekilde yerimizi yeniden almamız, ancak bu sayede mümkün olacaktır.

Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklâli için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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