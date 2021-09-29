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Başaranhıncal’ın Ankara ziyaretleri
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkan Yardımcısı Mustafa Özbayram ve Sorgun Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Zeki Gül'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Güncel 29.09.2021, 20:11
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Başaranhıncal ve beraberindekiler, daha sonra, AK Parti 25. ve 26.Dönem Çorum Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı L . İlksen Ceritoğlu Kurt ve önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’le birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevine yeni atanan Opr.Dr. Ertuğrul Soysal'ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler. (Haber Merkezi)
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