Başaranhıncal’ın Ankara ziyaretleri

Başaranhıncal ve beraberindekiler, daha sonra, AK Parti 25. ve 26.Dönem Çorum Milletvekili, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı L . İlksen Ceritoğlu Kurt ve önceki Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül’le birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcılığı görevine yeni atanan Opr.Dr. Ertuğrul Soysal'ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dediler. (Haber Merkezi)

