Başaranhıncal’dan fuar ziyareti

Ziyarette; firma sahibi Hakan Özakıncı, üretimini yaptıkları, betonarme yapılardaki sargı (Etriye, fret ) donatısının daha sağlam, daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için otomatik ve manuel kaynaklı olarak tasarladıkları mobil fore kazık demiri ile mobil otomatik demir bağlama makinası ve aracı hakkında bilgiler verdi.

En önemli özelliğinin taşınabilir olduğunu ve bu özelliği ile dünyada ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olacağını vurgulayan Özakıncı, çapı 400-1600 mm aralığında boy mesafesi 12000 mm olan betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatları yapılabileceğini, taşınabilir (Mobil) sistem olduğu için istenilen inşaat ve şantiye sahasına gidilerek, betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatlarını eksiz ve kaynaklı olarak yapılabileceğini ifade etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, inşaat sektöründe bir çok yapı malzemesi kullanıldığını, her gün yeni bir ürünün sektörün hizmetine sunulduğunu ifade ederek, Awim firması tarafından geliştirilen mobil fore kazık demiri ile mobil otomatik demir bağlama makinası ve aracının, sektöre önemli avantajlar getireceğini söyledi. Başaranhıncal, Hakan Özakıncı’yı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve fuarın, firmaya hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)