Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99649
ALTIN
284.459
DOLAR
5.8613
STERLİN
7.1725
EURO
6.4365

Başaranhıncal’dan fuar ziyareti

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 9 Ekim Çarşamba günü Ankara’da başlayan Road Tunnel 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda, TSO üyesi Awim Otomatik Kaynaklı İnş. Demir Mak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti firmasının standını ziyaret etti.

Başaranhıncal’dan fuar ziyareti

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 9 Ekim Çarşamba günü Ankara’da başlayan Road Tunnel 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda, TSO üyesi Awim Otomatik Kaynaklı İnş. Demir Mak. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti firmasının standını ziyaret etti.

10 Ekim 2019 Perşembe 00:03
Başaranhıncal’dan fuar ziyareti

Ziyarette; firma sahibi Hakan Özakıncı, üretimini yaptıkları, betonarme yapılardaki sargı (Etriye, fret ) donatısının daha sağlam, daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için otomatik ve manuel kaynaklı olarak tasarladıkları mobil fore kazık demiri ile mobil otomatik demir bağlama makinası ve aracı hakkında bilgiler verdi.

En önemli özelliğinin taşınabilir olduğunu ve bu özelliği ile dünyada ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olacağını vurgulayan Özakıncı, çapı 400-1600 mm aralığında boy mesafesi 12000 mm olan betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatları yapılabileceğini, taşınabilir (Mobil) sistem olduğu için istenilen inşaat ve şantiye sahasına gidilerek, betonarme kolon, fore kazık ve keson temellerin donatı imalatlarını eksiz ve kaynaklı olarak yapılabileceğini ifade etti.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, inşaat sektöründe bir çok yapı malzemesi kullanıldığını, her gün yeni bir ürünün sektörün hizmetine sunulduğunu ifade ederek, Awim firması tarafından geliştirilen mobil fore kazık demiri ile mobil otomatik demir bağlama makinası ve aracının, sektöre önemli avantajlar getireceğini söyledi. Başaranhıncal, Hakan Özakıncı’yı çalışmalarından dolayı tebrik etti ve fuarın, firmaya hayırlı uğurlu olması dileklerinde bulundu. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.10.2019 00:38
İlgili Haberler
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Aykut Kürşat Fidan göreve başladı
Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Aykut Kürşat Fidan göreve başladı
Çorum’un dışarıda tanıtımı için girişim
Çorum’un dışarıda tanıtımı için girişim
Kömürcü’ye dost kutlaması
Kömürcü’ye dost kutlaması
BAKTAT ve SUNTAT Köln Gıda Fuarı’nda
BAKTAT ve SUNTAT Köln Gıda Fuarı’nda
Bahri Ertek’i bugün anıyoruz
Bahri Ertek’i bugün anıyoruz
Gazeteciler Cemiyeti'nden “hayırlı olsun” ziyaretleri
Gazeteciler Cemiyeti'nden “hayırlı olsun” ziyaretleri
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim