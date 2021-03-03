Başaranhıncal’a ziyaretler

Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) Çorum Öğretim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin'e ve Nurdane Boyraz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret ettiler.

Ar Elektrik firması sahiplerinden Mehmet Taha Müftüoğlu da, TSO’yu ziyaretinde Başaranhıncal’la iş hayatı ile ilgili görüş alışverişinde bulundular .

Hitit Üniversitesi Öğr.Gör.Ahmet Erkan Cihangir, Öğr.Gör.Mehmet Aydınkal ve Öğr.Gör.Doğan Demirci de, TSO Başkanı Başaranhıncal’a ziyarette bulundular. Başkan Yardımcısı Turgut İlgü’nün de hazır bulunduğu ziyarette,. öğretim üyelerinin ,madencilik sektörüne yönelik olarak hazırladıkları AB projesi görüşüldü.