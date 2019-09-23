Başaranhıncal kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda Meclisi Başkan Vekili Fikret Tepençelik ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, meslek yaşamında 50. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladı ve 35. yayın yılına giren ÇORUM HABER’in tüm mensuplarına da başarı dileklerini iletti. (Esra ESEN)