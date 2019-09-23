Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100021
ALTIN
280.094
DOLAR
5.7250
STERLİN
7.1154
EURO
6.2958

Başaranhıncal kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda Meclisi Başkan Vekili Fikret Tepençelik ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, meslek yaşamında 50. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladı ve 35. yayın yılına giren ÇORUM HABER’in tüm mensuplarına da başarı dileklerini iletti. (Esra ESEN)

Başaranhıncal kutladı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Oda Meclisi Başkan Vekili Fikret Tepençelik ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, meslek yaşamında 50. yılına giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladı ve 35. yayın yılına giren ÇORUM HABER’in tüm mensuplarına da başarı dileklerini iletti. (Esra ESEN)

23 Eylül 2019 Pazartesi 23:37
Başaranhıncal kutladı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, kutlama ziyaretinde bulundu.



Emekli din görevlisi, ÇORUM HABER’in köşe yazarı Fikrettin Çıplak, tüm gazete mensuplarına başarı diledi.

Son Güncelleme: 23.09.2019 22:41
İlgili Haberler
ASIL SORUMLULUK TOPLUMUN
ASIL SORUMLULUK TOPLUMUN
MEB, açıkta kalan öğrencilerin yerleştirilmesi için talimat verdi
MEB, açıkta kalan öğrencilerin yerleştirilmesi için talimat verdi
Salih Karahan nice yıllar diledi
Salih Karahan nice yıllar diledi
Halkbank’tan ziyaret
Halkbank’tan ziyaret
“Şeker üretimi giderek artıyor”
“Şeker üretimi giderek artıyor”
“Şeker Fabrikasının ihtiyacının çoğu Çorum’dan karşılanacak”
“Şeker Fabrikasının ihtiyacının çoğu Çorum’dan karşılanacak”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim