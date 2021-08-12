Başaranhıncal, Güney’i kutladı

Bilindiği gibi Çorum Ticaret Borsası’nın geçmiş dönem başkanlarından olan Ömer Güney geçtiğimiz haftalarda Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği(TODAB) yönetimine üçüncü kez seçilmişti. TSO Başkanı Başaranhıncal da Ömer Güney’i ziyaret ederek üçüncü kez TODAB yönetimine seçilmesi nedeniyle kutladı.

Ömer Güney de nazik ziyareti için TSO Başkanı Başaranhıncal’a teşekkür ederek görevinde başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

