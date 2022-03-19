Başaranhıncal “25 altın firmamıza Çorum ve iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum”
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, açılacak 25 fabrikanın istihdama önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, “Bugün Anadolu Kaplanları dediğimiz 25 altın firmamıza Çorum ve iş dünyası adına şükranlarımı sunuyorum. Bu fabrikalar aracılığıyla 685 kişi istihdama sağlandı ve bu rakam daha da büyüyecek.” dedi.
Güncel 19.03.2022, 22:18
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