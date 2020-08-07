Son Dakika

Barrels And Oil AHL Park AVM’de açıldı

Çorum’un gözde alışveriş ve eğlence mekanı AHL Park AVM yeni bir işletmeye daha kavuştu.

Güncel 07.08.2020, 20:10
146
Barrels And Oil AHL Park AVM’de açıldı

Dış giyim, üst giyim ve alt giyimde yeni bir tarz yaratan tesettür, kadın, erkek giyim, ayakkabı ve çanta satışı ile yüzlerce çeşit ürünün satışının yapıldığı Barrels And Oil firması AHL Park AVM’de 2 bin metrekare satış alanında hizmet vermeye başladı.

Müşterilerine en güncel ürünleri, en uygun fiyata sunma prensibi ile çalışan Barrels And Oil modayı yakından takip edenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Firma marka yönetiminden yapılan açıklamada, bay-bayan giyimden, ayakkabıya, aksesuardan çantaya kadar geniş bir ürün gamı ile hizmet verecek olan Barrels And Oil’e tüm Çorumlular davet edildi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 03:56
Güneş 05:36
Öğle 12:51
İkindi 16:43
Akşam 19:56
Yatsı 21:29

Gelişmelerden Haberdar Olun

@