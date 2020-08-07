Barrels And Oil AHL Park AVM’de açıldı

Dış giyim, üst giyim ve alt giyimde yeni bir tarz yaratan tesettür, kadın, erkek giyim, ayakkabı ve çanta satışı ile yüzlerce çeşit ürünün satışının yapıldığı Barrels And Oil firması AHL Park AVM’de 2 bin metrekare satış alanında hizmet vermeye başladı.

Müşterilerine en güncel ürünleri, en uygun fiyata sunma prensibi ile çalışan Barrels And Oil modayı yakından takip edenlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Firma marka yönetiminden yapılan açıklamada, bay-bayan giyimden, ayakkabıya, aksesuardan çantaya kadar geniş bir ürün gamı ile hizmet verecek olan Barrels And Oil’e tüm Çorumlular davet edildi.

(Haber Merkezi)