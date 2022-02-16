Baro’ya kutlama ziyareti

Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Hukuk İşleri Şube Müdürü Ramazan Yalçın’ın hazır bulunduğu ziyarette Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı’yı yeni görevinden dolayı kutlayan Vali Çiftçi, başarı dileklerini de iletti.

Baro Başkanı Kalıpçı da Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

