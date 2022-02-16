Baro’ya kutlama ziyareti
Vali Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Üyeliği görevine seçilen Av. Kenan Yaşar’ın yerine Baro Başkanlığı görevine seçilen Av. Turan Kalıpçı’ya kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 16.02.2022, 19:18
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Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ve Hukuk İşleri Şube Müdürü Ramazan Yalçın’ın hazır bulunduğu ziyarette Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı’yı yeni görevinden dolayı kutlayan Vali Çiftçi, başarı dileklerini de iletti.
Baro Başkanı Kalıpçı da Vali Çiftçi ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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