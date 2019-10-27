Baro’dan üyelerine “İş Hukuku” eğitimi

Türkiye Barolar Birliği ve Çorum Barosu işbirliğinde düzenlenen “İş Hukuku, İşçi Alacakları, İşe İade Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri önceki gün Baro Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan programda kürsüye gelen Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, meslek mensuplarına yönelik bir hizmet içi seminer daha düzenlediklerini vurgulayarak Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Çorum Barosu eski Başkanı Altan Akpınar başta olmak üzere eğitime katılan tüm baro üyelerine teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Meslek içi eğitim seminerlerine meslektaşlarının bugüne kadar gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirerek mesleklerini ne kadar iyi öğrenirlerse müvekkillerini de o kadar iyi savunabileceklerini hatırlatan Av. Kenan Yaşar bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği halinde eğitimler düzenlemek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini, avukatlık mesleğinde her geçen gün yaşanan yenilikler ve değişikliklere ayak uydurmak için bu eğitimleri önemsediklerini bildirdi.

Baro Başkanı Yaşar, “Hizmet içi eğitimler mesleğimizin olmazsa olmazlarındandır. Hangi yaşta, kaç yıllık avukat olursak olalım, bizim kendimizi sürekli geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle kanunların ve mevzuatın sürekli değiştiği ülkemizde bu konu bizim için önem arzediyor. Bu nedenle eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ferit Atalay ile Yargıtay Hukuk Kurulu Genel Kurul Üyesi Bektaş Kar “İş Hukuku, İşçi Alacakları, işe iade Davaları" konularıyla ilgili sunumlarını yaptılar.

Sunumun ardından Ferit Atalay ile Bektaş Kar’a teşekkür ederek program anısına bir hediye sunan Av. Kenan Yaşar, 120 meslek mensubunun eğitimde hazır bulunduğunu sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)