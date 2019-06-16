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Baro’dan Özdemir’e ziyaret

Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin Özdemir’e veda ziyaretleri sürüyor.

Baro’dan Özdemir’e ziyaret

Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin Özdemir’e veda ziyaretleri sürüyor.

16 Haziran 2019 Pazar 20:06
Baro’dan Özdemir’e ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Yaz Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişmişti. Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısının yeniden belirlendiği kararname ile Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin Özdemir de kendi isteğiyle memleketi olan Samsun’a tayin edilmişti.

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve beraberindeki heyet de Kemalettin Özdemir’i ziyaret ederek hem yeni görevinden dolayı kutladı hem de ilimize yaptığı hizmetler için teşekkür etti. Kenan Yaşar, ziyaretle ilgili “Samsun’a tayin olan Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemaleddin Özdemir’i ziyaret ettik. Sadece bir başkan olarak değil iyi bir dost olarak Samsun’a uğurluyoruz. Çorum’daki çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görev yerinde başarılar dileriz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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