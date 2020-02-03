Barodan deprem bölgesine yardım

Çorum Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Elazığ ve Malatya’da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yüzlerce kişinin de yaralanmasına sebep olan deprem felaketi sonrası başlattıkları yardım kampanyasının sona erdiğini açıkladı. Toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ Barosu’na yollandı.

Yardımla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baro Başkanı Yaşar, böyle acıların bir daha yaşanmaması dileyerek, kampanyada destek tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)