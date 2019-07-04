Baro’dan bölge birincisi stajyer avukatlara ödül

Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ödül töreni öncesinde Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, Çorum, Kahramanmaraş ve Sivas’ta yaşanan olayları anarak konuşmasına başladı.

“KİRLİ ELLER HİÇ ORTAYA ÇIKMADI”

Özellikle 1993 yılında yaşanan olaylar üzerinde duran Kenan Yaşar, “Öyle bir yıldı ki 1993; Uğur Mumcu cinayetiyle başladı. Adnan Kahveci'nin tartışmalı kazası, Eşref Bitlis, Cumhurbaşkanı Özal'ın şüpheli ölümü, 33 silahsız askerin şehit edilmesi, 2 Temmuz Madımak katliamı, 5 Temmuz Başbağlar katliamı. 26 yıl oldu. Çorum'da, Maraş'ta ne murad ettilerse Sivas Madımak'ta da hedeflenen şey aynıydı. Yüreğimizi yakıp geçen o trajedilerin arkasındaki kirli karanlık eller hiç bir zaman ortaya çıkmadı. Çeyrek asrı geçen bu katliamları şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Oyunlara Türk Milleti olarak gelmeyeceğiz” dedi.

Ardından yarışmaya katılarak kazandıkları tecrübeleri ve 55 baronun içinden ilk 8’e girdikleri için gurur duyduklarını belirten Baro Başkanı Yaşar, Türkiye birinciliği için çabalayacaklarını ve özel bir komisyon hazırlayacaklarını söyledi.

“HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU”

Yarışmayı kazanan ekip üyelerinin teşekkür konuşmalarının ardından söz alan eski Çorum Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi yöneticisi Av. Altan Akpınar, Türkiye finallerinde çok büyük başarı elde edeceklerinden emin olduğunu dile getirdi. Akpınar; “Çok iyi çalıştılar, emeklerinin karşılıklarını aldılar. Ben onlara sonuna kadar destek olacağım. Ben stajyerken böyle bir yarışmaya katılmaya cesaret edemezdim. Arkadaşlarımızı cesaretlerinden ötürü kutluyorum” diye konuştu.

Yarışmaya katılan stajyer avukatlar Münevver Melisa Koç, Hülya Bayram, Süleyman Arda Afat, Beyza Çetin, Zehra Yılmaz ve Rabia Yandım’dan oluşan ekibe hediyelerin ve ödüllerin verilmesinin ardından yarışmada stajyerlere yardımcı olan Staj Komisyonu Başkanı Av. Özer Akpınar, Av. Doğan Öksüz, Av. Özgenur Koyuncu, Hakim Kübra Kaya ‘ya da plaket verildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Öte yandan İki aşamalı olarak planlanan 2019 yılı Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nda ilk aşaması olan bölge elemelerinde Amasya, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Bartın Barosu stajyerlerini geride bırakarak birinciliği kazanan Çorum ekibi 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan finalde İstanbul, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ordu, Malatya ve Diyarbakır barolarının stajyerleri ile yarışacak.

(Esra ESEN)