Baro’da meslek içi eğitim düzenlendi

Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içinde düzenlenen “Vergi Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorum Barosu Başkanı Av. Turhan Kalıpçı başta olmak üzere Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve Baro üyelerinin büyük ilgi gösterdiği “Vergi Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerine TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Nihat Bayar konuşmacı olarak katıldı.

Seminer sonunda Çorum Baro Başkanı Turhan Kalıpçı eğitmen Bayar’a plaket verdi.

Öte yandan Çorum Barosu’nun diğer bir semineri de “6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair Yasa’nın uygulamaları ve uygulamada yaşanılan sorunlar” konusunda yapıldı.

Ankara Barosu Üyesi Av. Feyza Soykan Çerçioğlu tarafından verilen eğitime ilgi yoğundu. Eğitim sonunda Baro Başkanı Kalıpçı eğitmen Soykan’a da plaket verdi.



(Volkan SINAYUÇ)

