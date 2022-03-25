Baro’da meslek içi eğitim düzenlendi
Çorum Barosu üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize ettiği meslek içi eğitim seminerlerinin birini daha geçtiğimiz günlerde düzenledi.
Türkiye Barolar Birliği ile işbirliği içinde düzenlenen “Vergi Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim semineri Çorum Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çorum Barosu Başkanı Av. Turhan Kalıpçı başta olmak üzere Baro Yönetim Kurulu üyeleri ve Baro üyelerinin büyük ilgi gösterdiği “Vergi Hukuku Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim seminerine TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Nihat Bayar konuşmacı olarak katıldı.
Seminer sonunda Çorum Baro Başkanı Turhan Kalıpçı eğitmen Bayar’a plaket verdi.
Öte yandan Çorum Barosu’nun diğer bir semineri de “6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair Yasa’nın uygulamaları ve uygulamada yaşanılan sorunlar” konusunda yapıldı.
Ankara Barosu Üyesi Av. Feyza Soykan Çerçioğlu tarafından verilen eğitime ilgi yoğundu. Eğitim sonunda Baro Başkanı Kalıpçı eğitmen Soykan’a da plaket verdi.
(Volkan SINAYUÇ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19